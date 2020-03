Coronavirus, all'Esselunga si misura la febbre prima di entrare

All'Esselunga di Biella da martedì 24 marzo prima di accedere all'interno del supermercato viene rilevata la febbre da un operatore dell'istituto di vigilanza. "A Biella siamo partiti il giorno dopo del decreto ministeriale -commentano dall'azienda- e questo vale per tutti i nostri punti vendita. Sicuramente è un fattore positivo che evita l'accesso a persone con in atto sintomatologie da verificare". Una tutela per clienti, addetti alle vendite, cassiere, un ulteriore passo a contrasto dell'emergenza Coronavirus.