Coronavirus, a Biella 136 controlli nelle ultime 48 ore. Denunciate 4 persone

Prosegue l’attività di controllo della Polizia locale in recepimento alle restrizioni degli spostamenti e alle chiusure degli esercizi commerciali contenute nel Dpcm. Nelle ultime 48 ore gli uomini della Polizia locale hanno controllato 36 persone a piedi, 62 veicoli e 38 esercizi commerciali. Quattro persone sono state denunciate perché non hanno saputo fornire una valida giustificazione sui loro spostamenti. In particolare due persone sono state denunciate perché dopo aver fatto la spesa in un centro commerciale della città si intrattenevano a parlare e passeggiare lungo la zona pedonale di via Italia. Nel pomeriggio di oggi la Polizia locale è poi intervenuta a supporto delle altre forze di polizia per via di un assembramento in piazzale Casalegno.