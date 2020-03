La Stagione del Perosi prosegue online fino al 3 aprile sul canale YouTube dell'Accademia

Dopo il successo del primo appuntamento di #CouchConcerts dedicato a Paganini, venerdì 27 marzo torna la rassegna digitale del Perosi in streaming sul canale YouTube dell'Accademia alle 18. Spazio a un programma d’ispirazione barocca, con pagine di Vivaldi («Concerto in do maggiore Rv 398» e «Concerto in re minore Rv 406») cui si aggiungerà un tocco romantico, rappresentato dal «Notturno in Sib maggiore op. 40» di Dvorak.Il "miniZOOM", la piccola guida all'ascolto che introdurrà il concerto, è curata in questo appuntamento da Federico Capitoni. Giornalista professionista, Capitoni è tra i critici musicali de la Repubblica e collaboratore di diverse pubblicazioni nazionali e internazionali.

Autore, regista e conduttore radiofonico, lavora per Radio Rai ed è consulente musicale di Rai Cultura. Il secondo #CouchConcert, registrato nel 2015, vede protagonista il violoncellista inglese Robert Cohen e il perosiensemble, l'ensemble d'archi che è artist in residence dell'Accademia. Con alle spalle quarant’anni di brillante carriera internazionale, Cohen è considerato uno dei più importanti violoncellisti del nostro tempo. L'esecuzione nel famoso «Concerto per due violoncelli» di Vivaldi è affidata a Cohen e al suo allievo Alessandro Copia. Alessandro Copia, oltre a proseguire la carriera di concertista insieme al suo Trio Kanon, è oggi docente di Conservatorio e insegnante di violoncello e musica da camera dell’Istituto Perosi.