Vigliano Biellese in lutto per la morte di don Albino Sossa

I salesiani e l’intera comunità di Vigliano Biellese sono in lutto per la morte di don Albino Sossa, scomparso all’età di 86 anni. Molto noto in paese, si era avviato alla vita religiosa 69 anni fa ricoprendo il ruolo di sacerdote per 59 anni. “Da quando don Gianni Sacchi è divenuto vescovo di Casale, don Albino mi aiutava nelle messe feriali della parrocchia e nella messa domenicale di San Michele – ci confida don Luca Murdaca – Conservo dei buoni ricordi e un senso di gratitudine per il servizio che ha compiuto a Vigliano. La popolazione era molto legata alla sua figura e in queste ore sta pregando per lui”.

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali e della curia vescovile, i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. La salma sarà traslata momentaneamente nella tomba dei salesiani di Muzzano per poi essere tumulata, dopo le esequie, nel cimitero di Trieste nella tomba dei confratelli salesiani. Quando sarà possibile verranno comunicate data e modalità delle esequie.