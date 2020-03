Cossato piange la morte del professor Franco Aquili

Profondo dolore ha suscitato a Cossato la notizia della morte di Franco Aquili, scomparso all’età di 73 anni. Stimato professore e molto conosciuto nel Biellese, Aquili era stato insegnante di francese in diverse scuole, come a Mosso e nella scuola media di Valdengo. Negli ultimi anni, era stato preside dell’Istituto Comprensivo di Brusnengo-Masserano.

A ricordarlo il parroco di Cossato, don Fulvio Dettoma: “Era un uomo di fede, profondamente devoto alla Madonna di Lourdes. Era molto impegnato in parrocchia nell’attività di volontariato”. Il funerale si celebrerà sabato, in forma privata, in osservanza delle disposizioni vigenti.