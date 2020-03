Solidarietà biellese: Mancano le mascherine, la ditta Caligaris le regala a Oasi e AIB FOTO

"Visto il momento cruciale e la mancanza di mascherine, ho voluto venire incontro alle più urgenti esigenze con le mie competenze. Faccio quello che so fare - ci dice Alberto Caligaris - e così ho pensato di confezionare delle mascherine da regalare alle associazioni, in attesa che a tutti arrivino quelle tanto attese dalla Regione"

"Non sono presidi medici - prosegue Alberto - e sono artigianali, ma in un momento come questo in cui le mascherine non si trovano ho pensato, nel mio piccolo, di dare una mano".

Questo è il cuore della gente laboriosa del biellese, grande come quello di tutto il personale sanitario, delle forze dell'Ordine, dei volontari tutti e della gente comune che si ingegna, aiuta e sostiene.