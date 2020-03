Emergenza Covid-19: organizzazione e orari uffici comunali fino al 3 aprile

Gli uffici comunali sono aperti solo per i servizi essenziali e per esigenze realmente urgenti o indifferibili.

Uffici Palazzo Oropa sede Municipale, via Battistero 4

- Servizi demografici e stato civileAccesso: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 14,15 alle 15,15

- Servizio di Stato Civile solo per denunce decessi: sabato dalle 9,30 alle 10,30

- Segreterie istituzionali: dalle 10 alle 11 e dalle 14,15 alle 15,15

Telefono per informazioni: 015.35071

Uffici Palazzo Pella sede decentrata, via Tripoli 48

Gli uffici sono chiusi al pubblico. Per informazioni o pratiche urgenti o richiedere appuntamenti specifici: è possibile scrivere mail o chiamare al centralino: 015.35071

- Settore Lavori Pubblici, Urbanistica e Patrimonio. Mail: ediliziapubblica@comune.biella.it - ediliziaprivata@comune.biella.it - patrimonio@comune.biella.it-

Settore Programmazione Economico Finanziaria. Finanziario: daniele.lanza@comune.biella.it

Tributi: clara.gioeli@comune.biella.it

Settore Servizi Sociali. Mail: servizisociali@comune.biella.it Telefono: 015.35071 Settore Polizia Locale Mail: p.municipale@comune.biella.it Telefono: 015.3507228 (Sala operativa)

Servizio di Protezione Civile corso Guido Alberto Rivetti 4

È possibile telefonare per informazioni al numero 015.8554511