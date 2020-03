Cossato, mercato ’blindato’ con ingressi contingentati. Moggio: “Svolto in sicurezza, sabato si replica”

“Questa mattina si è registrato un discreto afflusso di persone al mercato di Cossato: non ci sono state code, o assembramenti, e le misure di sicurezza e di opportuna distanza tra le persone sono state pienamente osservate nel rispetto delle norme vigenti. Tutto è andato per il meglio”. Bilancio positivo per il sindaco Enrico Moggio dopo le nuove direttive dell’ultimo decreto del presidente Conte riguardanti lo svolgimento e l’organizzazione dei mercati rionali. 15 i banchi alimentari presenti, nell'area coperta di Piazza Croce Rossa, distanziati opportunamente, così da servire in tutta sicurezza i cossatesi, già provvisti di guanti e mascherine.

“Il mercato, completamente perimetrato, aveva due accessi – prosegue Moggio – Un’area d’ingresso e un’altra d’uscita. Gli ingressi sono stati contingentati, con il passaggio di poche persone alla volta nell’area mercatale”. A sorvegliare che tutto si svolgesse per il meglio sei volontari della Protezione civile e due agenti della Polizia municipale.

“I cittadini si sono comportati bene – conclude Moggio – È importante mantenere questo servizio ma sempre garantendo la sicurezza. Se non cambiano le norme si continuerà a fare il mercato replicando il modello di oggi, già a partire dalla giornata di sabato”.