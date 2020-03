Coronavirus: una newsletter con le info di Biella. Novità per mercato, Protezione civile e parcheggi blu

Parte da oggi una newsletter sul tema emergenza Coronavirus con la quale la Città di Biella informa e aggiorna media e cittadinanza sulle novità in arrivo dalla casa comunale.

A seguito dell’ordinanza emanata dalla Regione Piemonte, il Comune di Biella ha deciso di confermare l’attività del mercato di piazza Falcone, esclusivamente per i generi alimentari. Anche gli ambulanti, su indicazione dell’amministrazione, adotteranno nuove misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Già dal prossimo sabato gli ambulanti del settore alimentare (circa una ventina di banchi) copriranno lo spazio dell’intera piazza per consentire alle persone la maggior sicurezza possibile, ampliando le distanze tra le varie attività.

L’azienda torinese Kem Color Spa, con sede a Settimo ma partner di molte industrie biellesi, nel pomeriggio di ieri ha fatto recapitare alla sede della Protezione civile della Città di Biella una donazione. Si tratta di 5mila litri del prodotto Kemaclor19, un detergente pronto all’uso per la pulizia di tutti i tipi di superfici, interne ed esterne, come pavimenti, arredo pubblico e marciapiedi. Il sindaco Claudio Corradino ringrazia personalmente l’azienda per questa donazione: «Ringrazio l’azienda e i suoi titolari per questa donazione giunta alla Protezione civile, utilizzeremo il materiale per interventi di sanificazione negli edifici pubblici e per gli arredi urbani presenti lungo le strade, nei parchi, giardini della città e cimiteri. Se ci sono realtà che hanno necessità di questo prodotto, penso ad esempio alle case di riposo, l’invito è quello di contattare la Protezione civile Città di Biella».

Proseguirà fino al 3 aprile la sospensione del pagamento della sosta nelle zone blu della Città di Biella. E’ quanto è stato deciso oggi dall’amministrazione e dai gestori della Bi Park. Lo stop del pagamento è in vigore dallo scorso 17 marzo e non sono escluse ulteriori proroghe. Si è deciso di avviare questa misura per creare meno disagio possibile ai cittadini che per necessità potrebbero avere bisogno di parcheggi nelle vicinanze delle loro abitazioni o di esercizi commerciali di prima necessità.

Ad oggi, 25 marzo 2020, sono 346 le famiglie che sono state raggiunte dalla Protezione civile della Città di Biella per le consegne a domicilio di spesa, cibo e farmaci. In totale i volontari hanno effettuato con i mezzi oltre 500 uscite, mentre il centralino ha superato la soglia delle mille telefonate ricevute per ordini o semplici informazioni. Il servizio è attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, contattando il numero di telefono 015.8554511.