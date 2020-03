Coronavirus, SELLMAT ringrazia il grande lavoro del personale sanitario. Questa settimana pausa caffè gratuita in molti ospedali

Molteplici gesti di generosità stanno caratterizzando negli ultimi giorni la comunità biellese, unita e compatta come mai prima d’ora per far fronte alla delicata e difficile situazione creatasi con la diffusione del Coronavirus.

Anche SELLMAT, che da 55 anni porta relax e carica con la pausa caffè, in segno di solidarietà, incoraggiamento e ringraziamento verso tutto il personale ospedaliero impegnato nell'emergenza sanitaria, ha deciso, che i distributori automatici di caffè e bevande calde questa settimana saranno in vendita libera.

Queste le parole di Carlo Pavero (CEO) che con un messaggio (vedi foto) affisso sui distributori presenti nelle strutture sanitarie, ha voluto far sentire la vicinanza della sua azienda con un gesto semplice come sino a poco tempo fa era il ritrovarsi assieme alla macchinetta del caffè per una piccola pausa, un momento di grande conforto capace di scaldare il cuore e dare sollievo ora più che mai in questo periodo di emergenza globale.

L'iniziativa della SELLMAT sarà estesa per una settimana anche negli Ospedali di: Borgosesia, Novara, Vercelli, Casale Monferrato, Tortona, Acqui Teme, Novi Ligure, Valenza e Ovada. “Ringrazio di cuore tutti i nostri preziosi collaboratori che in questi giorni difficili garantiscono il nostro servizio alle aziende rimaste aperte, alle case di riposo e agli uffici attivi” ha infine dichiarato l’Amministratore delegato Carlo Pavero di Sellmat.