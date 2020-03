Coronavirus, Rifondazione Comunista Biellese: "Qual è la reale situazione strutture anziani e disabili?"

Al tempo del Coronavirus le persone più fragili per età,condizioni di salute e sociali sono le più esposte e per loro vanno messi in atto strumenti di tutela particolare. A questo proposito nelle strutture per anziani e per disabili nel Biellese si è disposto,giustamente, di sospendere le visite dall'esterno. Restano aperte però a nostro giudizio questioni essenziali che intendiamo sollevare perchè siano luoghi tutelati,trasparenti e vigilati e vengano messi in atto strumenti di controllo di parte pubblica e di tutela mirata in modo da ovviare ad eventuali silenzi e possibili discrezionalità delle strutture private/convenzionate. – sia resa pubblico il protocollo previsto per queste strutture in caso di contagio sospetto o conclamato, quale tutela degli ospiti, operatrici e degli operatori; – i dispositivi di protezione individuali sono presenti e sufficienti? – siano resi pubblici i dati che riguardano la mortalità in queste strutture e siano indagate le cause; – siano fatte ispezioni a tappeto da parte della Commissione di Vigilanza di ASL e Consorzi dei Servizi Sociali per prevenire e controllare . L'emergenza Coronavirus non deve lasciare nessuno escluso da prevenzione, assistemza e cura e le strutture devono tutte essere trasparenti , soprattutto se private e convenzionate .