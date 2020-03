Coronavirus, Maggia sui social: “Troppa gente fa la spesa più volte al giorno. Stiamo a casa di più” VIDEO

“La situazione è ancora complicata. Non si vede ancora lo spiraglio. Ci sono ancora persone che si stanno ammalando e risultano positivi al coronavirus”. A parlare il primo cittadino di Gaglianico Paolo Maggia che poco fa, in diretta sui social, si è rivolto alla cittadinanza. “Non siamo fuori da questa guerra - sottolinea - Siamo ancora nel guado. Richiedo la massima collaborazione da parte di tutti. Dobbiamo stare a casa di più. Vedo in giro troppa gente, specialmente persone che fanno la spesa più volte al giorno. L’indicazione è una, massimo due volte alla settimana. Ognuno di noi deve fare la propria parte. Questa situazione non è una vacanza. Non sono giornate normali”. E infine, una proposta per tutta la popolazione: “Riempiamo il paese con i colori del nostro tricolore. Chi a ha casa una bandiera della nostra Italia la esponga in balcone. Vederla riscalderà il cuore di tutti. Facciamo diventare Gaglianico a colori per sentirci parte dello stesso progetto”.