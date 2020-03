Coronavirus #iorestoacasa, la mitica "Imagine" cantata da Nick Zaramella entra nelle nostre case VIDEO

Quando fuori la gente è incurante delle denunce, oltre 50 giornaliere da sabato a lunedì, la solidarietà del cantante biellese Nick Zaramella aiuterà a far sentire più forte chi rimane a casa. "Imagine" di Jhon Lennon è un capolavoro che lo stesso artista lo aveva definito "un inno alla pace". Ma il concetto fondamentale del quale tratta la canzone, è che se tutti immaginiamo un mondo migliore, sarà più facile raggiungere un futuro migliore.

Siamo alla fine degli anni Sessanta, nel pieno del conflitto che interesserà Stati Uniti d’America e Vietnam. Un guerra per certi versi paragonabile a quella di oggi, dove noi Biellesi, Italiani e cittadini del Mondo stiamo combattendo contro il nemico invisibile quale il Covid 19. "Ho scelto Immagine di John Lennon -racconta Nick Zaramella- perchè scritta durante un periodo di negatività. Questo deve essere un messaggio per placare il caos che c'è fuori dalle mura domestiche. Il testo fa riferimento all'andare d'accordo e questa particolare situazione riguarda tutti. Solo compatti riusciremo a vincere la guerra contro il Coronavirus. Perciò il mio messaggio è #iorestoacasa. Fatelo anche voi. Insieme vinceremo e presto torneremo ad abbracciarci più di prima".

Il futuro di Nick Zaramella. Si chiama Los Angeles e lo sarà insieme a uno dei suoi migliori amici biellesi, Arnold batterista e dj, con il quale si è rincontrato e insieme hanno deciso di portare avanti la passione per la musica. "Il nostro duo si chiama Vóssel -continua Nick- e dovevamo partire per gli States in questo periodo. Tutto rimandato a quando il mondo riaprirà le porte al post Coronavirus. A Los Angeles esistono locali che offrono spazio a tutti. L'obiettivo è suonare in più posti per farci conoscere e fare espereinza per qualche mese". Intanto per i fans dei Vóssel, il primo singolo è già stato pubblicato sulle migliori piattaforme digitali e sulla loro pagina ufficiale di Instagram. Il titolo? We are Beautiful.