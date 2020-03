Coronavirus, ecco i contatti di Cordar per assistenza a utente

Avviso importante per la popolazione biellese. Nell’ambito delle misure adottate per la gestione dell’emergenza coronavirus e al fine di fornire all’utenza la migliore assistenza, per i cittadini impossibilitati all’utilizzo di modalità di pagamento telematica da remoto, tramite il sito della società e home banking, con addebito domiciliato, Cordar Spa Biella Servizi informa che è possibile contattare il gestore per indicazioni tramite e-mail agli indirizzi servizioclienti@cordarbiella.it segreteria@pec.cordarbiella.it ai numeri telefonici (in orario di ufficio) 0153580022 – 0153580029 – 0153580003 – 0153580018 - 0153580014