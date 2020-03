Candelo, è online il nuovo sito del Comune. Inserita anche sezione sull’emergenza Covid-19

È online da ieri, 24 marzo, il nuovo sito istituzionale (clicca qui) del comune di Candelo dopo un lavoro di restyling che lo ha reso più semplice ed immediato al fine di facilitare la navigazione dei cittadini ed agevolare la conoscenza delle informazioni. Ampio spazio è dedicato alle news e agli aggiornamenti più importanti.

“Un aumento della semplicità d'uso del nostro sito era un'azione importante di programma, resa ancor più urgente per la situazione di emergenza che stiamo vivendo, dove i cittadini hanno necessità di tenersi aggiornati e ricevere le comunicazioni restando a casa propria – spiega l’amministrazione comunale - Il nuovo sito rappresenta un primo passo per una comunicazione più semplice e moderna, che agevoli i candelesi nel reperimento di informazioni chiare, complete e veloci. Resterà sotto osservazione al fine di apportare ogni ulteriore miglioramento possibile in modo da aiutare non solo chi conosce la struttura comunale ma anche chi non è troppo pratico nella navigazione di siti web. È stata inserita anche una apposita sezione sull'emergenza legata al Covid-19 in cui sono raccolte tutte le informazioni utili”.