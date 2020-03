Pasqua 2020, gusta la dolcezza con lo shop online di Cioccolato Taf

Cioccolato TAF porta la sua dolcezza a casa dei biellesi e di tutti gli italiani. Dopo il grande successo delle zeppole, anche per questa Pasqua 2020 TAF propone l’immancabile pastiera dai profumi primaverili, un dolce che non può mancare sulle tavole pasquali, oltre alle tradizionali uova di cioccolato rigorosamente artigianali, con sorprese che lasceranno tutti a bocca aperta.



Uova che quest’anno "arriveranno" direttamente dalla giungla, per respirare aria di libertà e sognare gli splendidi colori della natura.

"Lavoriamo a porte chiuse - racconta Titti Apicella di Cioccolato TAF - seguendo tutte le normative del caso per i nostri clienti e per coloro che non vogliono rinunciare al gusto e vogliono allietare i propri parenti e amici con un dolce pensiero.



Vista l’attuale impossibilità di recarsi in negozio, abbiamo implementato un comodo shop online costantemente aggiornato con le nuove proposte pasquali. La consegna è gratuita e in sicurezza in tutta Italia, perché vogliamo dimostrare la nostra vicinanza ai nostri concittadini e a tutti gli italiani in questo momento di emergenza.

Uniti ma distanti, ritorneremo più forti di prima".

Porta la Pasqua a casa tua e dei tuoi parenti, anche lontani, grazie allo shop online di Cioccolato Taf.

Il negozio di cioccolateria artigianale si trova in centro a Biella, in via Garibaldi 5.

Per info: www.cioccolatotaf.it - 339/1121459 - 015/22341.