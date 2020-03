Crisi finanziaria e nuove prospettive

Gli ultimi tempi non sono stati certo facili per le borse mondiali, che hanno dovuto scontrarsi con più di un imprevisto, ultimo dei quali quel virus che sta fermando il mondo intero.

Non sorprenderà sapere che le borse di tutto il tutto il mondo sono quasi perennemente in rosso e, escludendo quelle società con un ruolo cardine per sconfiggere il virus (aziende farmaceutiche etc…), non c’è settore che possa definirsi salvo.

Vien da sé che investire in borsa in questo periodo risulterebbe non solo rischiosa ma quasi folle. Tuttavia questo non è del tutto vero.

Investire in borsa è possibile: due strategie in tempo di crisi

Nonostante il periodo nero del mercato, qualche prospettiva ancora persiste. Sarebbero infatti due le prospettive che ancora alletterebbero gli investitori, ognuna delle quali da perseguire attraverso una peculiare strategia.

La prima strategia ancora legata agli investimenti tradizionali e cerca di sfruttare la situazione per trarne eventuali benefici. Ricordiamo infatti che in finanza ogni evento può offrire possibilità.

La strategia prevede sostanzialmente di comprare azione che data la crisi sono scese enormemente di valore e che risultano dunque sottostimate pesantemente, cosicché una volta tornate alle quotazioni canoniche il profitto sarà li ad aspettarli.

È una strategia con posizione generalmente long che si avvale fortemente dell’analisi fondamentale, ma che tuttavia presenta delle evidenti criticità.

Risulta infatti fin troppo rischiosa considerando che nessuno sa bene quando questo periodo potrà considerarsi sicuro, ma soprattutto nessuno sa che tipo di conseguenze avrà causato nel mentre.

È pertanto consigliata solo nel caso l’investitore abbia delle notizie certe, diciamo pure delle soffiate, che possano davvero concretizzarsi nei tempi previsti.

La seconda strategia è di certo più “user friedly” e aggira completamente il problema della crisi. Si avvale di uno strumento finanziario chiamato CFD, il quale permette di investire non solo al rialzo ma anche al ribasso, e i vantaggi sono palesi in tempo di crisi.

Tuttavia per fruire di questi strumenti è necessario utilizzare una piattaforma che funga da tramite tra l’utente e il mercato.

Queste piattaforme sono dette broker, dunque per fruire correttamente dei CFD (contratti per differenza) il primo passo da compiere è scegliere un buon broker su cui operare, com’è ben spiegato su il sito www.tradingonline.blog , o altri di approfondimento finanziario.

Cosa sono i broker e come sceglierne uno

Come detto queste piattaforme sono essenziali per permettere ad un utente di investire su qualsiasi asset di mercato attraverso lo strumento finanziario degli CFD.

Ovviamente i broker differiscono tra di loro ed è pertanto necessario operare una buona scelta se non si vuole incontrare qualche noia durante il percorso.

Ciò che è davvero molto importante è evitare le truffe, che anche ci sono, presenti sul web. Per fortuna del consumatore enti di vigilanza finanziaria come CONSOB e ESMA svolgono un ottimo lavoro nello sgominare queste truffe.

A rigori è caldamente sconsigliato ogni broker che non abbia una licenza di almeno una di queste due agenzie, che funge da vero e proprio certificato di garanzia.

Infine per meglio orientare la scelta ogni utente deve prima di tutto capire quali sono le sue caratteristiche e cosa cerca in un broker.

Un utente alle prime armi dovrà necessariamente orientarsi verso un broker che magari abbia un deposito minimo molto basso e con una piattaforma il più possibile intuitiva così da non confondere l’inesperto utente, anche a scapito di qualche complessa opzione avanzata.

Viceversa chiaramente per l’utente già navigato, che potrà approcciare senza problemi anche broker dall’utilizzo più complesso ma che possano garantirgli ogni sorta di strumento finanziario.

Questo in breve ma è ben chiaro che si tratta di un argomento molto complesso, che necessita di un serio studio per poter essere approcciato in maniera soddisfacente.