Parte anche a Biella "Disegniamo l'arte... da casa"

Il Museo del Territorio Biellese aderisce al progetto di Abbonamento Musei Piemonte “DISEGNIAMO L'ARTE” .La novità di quest'anno è che, vista l'emergenza, si svolgerà in una modalità differente...da casa.

Abbonamento Musei e Museo del Territorio Biellese invitano quindi i bambini a disegnare le opere dei musei a partire da una galleria di opere selezionate, nel caso del Museo i piccoli artisti potranno ispirarsi all'opera “Senza titolo” di Joan Mirò esposta nella sezione Storico-Artistica.“Disegniamo l’arte” è l’ormai tradizionale appuntamento di Abbonamento Musei durante il quale i visitatori più giovani e le loro famiglie visitano e scoprono in maniera speciale i musei del territorio, disegnando le opere, gli spazi e le architetture che più li caratterizzano, dando così nuove forme e nuovi colori alle realtà museali del territorio: un modo per conoscere e reinterpretare le bellezze del patrimonio culturale e artistico regionale.

Date le particolari circostanze, l’evento approda online, ma anche in questo caso Abbonamento Musei coinvolge decine di musei nel territorio per portare i bambini a visitarli virtualmente. Fino a domenica 29 nella pagina Facebook abbonamentomuseipiemonte si può trovare una raccolta di immagini dei musei aderenti per ispirare e stuzzicare la fantasia dei giovani artisti.

COME FUNZIONA:

Scegliere una o più immagini dalla gallery abbonamentomuseipiemonte

Disegnare e colorare il soggetto preferito (anche più di uno!)

Fotografare il disegno

Pubblicare in un post sul proprio profilo Facebook taggando @abbonamentomuseipiemonte e aggiungi #disegniamolarte #iorestoacasa #pigna #creoilmiomuseo

Abbonamento Musei creerà un album con tutti i disegni che riceverà sulla pagina Facebook.I due disegni con più like riceveranno in premio un set da disegno firmato Pigna, sponsor tecnico del progetto.