Minorenne nei guai per minaccia e detenzione abusiva di armi. Denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Bioglio, martedì 24 marzo, hanno denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria un 17enne residente in Valdilana, responsabile di minaccia grave e indagato per detenzione abusiva di armi. I fatti risalgono alla sera precedente, introno alle 20,35, quando per futili motivi il giovane ha minacciato telefonicamente un uomo di 32 anni ingenerando nei confronti di quest’ultimo panico e preoccupazione per la propria incolumità.

Avvisati, i militari hanno proceduto alla perquisizione domiciliare portando alla luce un fucile elettrico in fucile elettrico in plastica senza calciolo, privo marca e matricola, con relativi pallini in plastica (arma giocattolo), una carabina ad aria compressa marca “Universal” priva matricola e calibro in pessime condizioni (arma di dubbia classificazione). Le armi sono state sottoposte a sequestro.