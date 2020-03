Intervento di Vigili del Fuoco e 118 intorno alle 18 di oggi pomeriggio, 25 marzo, in via G. B. Costanzo a Biella. Per cause da accertare, un uomo è scivolato accidentalmente mentre camminava per strada. Ferito, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sono note, ma non dovrebbero essere gravi.