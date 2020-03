Coronavirus, un nuovo alleato per il Piemonte nell'acquisto di dispositivi medici e mascherine

Un sostegno alle Regioni per l'acquisto di beni necessari a fare fronte all'emergenza sanitaria (dispositivi medici, strumenti diagnostici, ma anche protezioni come mascherine e non solo). Arriva dalla Cassa Depositi e Prestiti uno strumento nuovo con cui anche il Piemonte potrà rispondere in tempo reale alle necessità per vincere la battaglia contro il Coronavirus. Uno strumento, peraltro, già annunciato in occasione del decreto "Cura Italia".

In particolare, a farsi vettore di questo intervento sarà Sace Simest, Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, che ha attivato da oggi un insieme di soluzioni assicurativo-finanziarie con l’obiettivo di sostenere le Regioni italiane offrendo capacità aggiuntiva di credito e liquidità immediata per fare fronte all’attuale fase emergenziale legata alla pandemia Covid-19. Sace potrà rilasciare garanzie e coperture assicurative per supportare l’acquisto dall’estero (diretto o intermediato) da parte delle Regioni italiane di beni necessari alla gestione dell’emergenza sanitaria.

Con quest’obiettivo, Sace è pronta sia a garantire finanziamenti bancari o di altri intermediari creditizi per l’acquisto di forniture sia ad offrire le proprie coperture assicurative direttamente ai fornitori esteri. In questo modo, l’intervento consentirà alle Regioni di ottenere immediate risorse finanziarie, dilazioni di pagamento e ricevere la merce nel minor tempo possibile.

Per richiedere supporto e informazioni è attiva la linea dedicata tel. 06.6736002 e una email: emergenza.regioni@sace.it. Tutte le misure già adottate dal Gruppo CDP per imprese e pubbliche amministrazioni sono disponibili sul sito www.cdp.it/misure-coronavirus.