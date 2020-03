Coronavirus, anche il Consiglio Provinciale di Biella in videoconferenza

In tempi di Coronavirus, anche il Consiglio Provinciale di Biella si riunisce in videoconferenza.

La prossima seduta è convocata per venerdì 27 alle 11 in prima convocazione (seconda alle 11:30). Oltre alle Comunicazioni del Presidente, l'ordine del giorno prevede la materia contabile e quella regolamentare.

Dal primo punto di vista, il Consiglio è chiamato ad adottare ed approvare il Bilancio di Previsione 2020-2022, in assenza del parere dell'Assemblea dei Sindaci come consentito dalla legge. Quanto ai regolamenti, è prevista l'approvazione della nuova disciplina dell’attività di revisione veicoli, e dei nuovi regolamenti per l’autorizzazione e la vigilanza delle attività di consulenza sulla circolazione dei mezzi di trasporto, per la disciplina e la vigilanza amministrativa e tecnica delle autoscuole, sulle scuole nautiche.

A completare l'ordine del giorno l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020-2022 e del Documento Unico di Programmazione riferito allo stesso triennio, la vendita parziale di quote detenute nell'ATL Biella Valsesia Vercelli, e l'estensione a Riscossione Sicilia S.p.A. dell'affidamento della riscossione coattiva delle entrate provinciali tributarie e patrimoniali.