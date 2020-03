Tu sei infinito, e dentro quelle mura sono infinite le cose che puoi fare

Traendo spunto dal monologo finale di "Novecento" di A.Baricco, testo usato anche per il film: "La Leggenda del Pianista sull'Oceano" di G. Tornatore, sopraggiungono ulteriori riflessioni sul lockdown di questo periodo storico.

Lo cito testualmente... "Tutta quella città...non se ne vedeva la fine..... La fine, per cortesia, si potrebbe vedere la fine? E il rumore Su quella maledettissima scaletta...era molto bello, tutto...e io ero grande con quel cappotto, facevo il mio figurone, e non avevo dubbi, era garantito che sarei sceso, non c’era problema Col mio cappello blu Primo gradino, secondo gradino, terzo gradino ...... Non è quel che vidi che mi fermò E’ quel che non vidi Puoi capirlo, fratello?, è quel che non vidi....lo cercai ma non c’era, in tutta quella sterminata città c’era tutto tranne C’era tutto Ma non c’era una fine. Quel che vidi è dove finiva tutto quello. La fine del mondo.

Ora tu pensa: un pianoforte. I tasti iniziano. I tasti finiscono. Tu sai che sono 88, su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti, loro. Tu, sei infinito, e dentro quei tasti, infinita è la musica che puoi fare. Loro sono 88. Tu sei infinito. Questo a me piace. Questo lo si può vivere..." Ma qui non si trattava di una costrizione obbligata bensì volontaria. Il pianista era nato e cresciuto sulla nave ed era intimorito a lasciare il suo punto fermo, il suo contesto permanente e sicuro, per invece vivere la libertà di affrontare il mondo intero. Lo spaventava poiché ignoto, non sapeva volare e non aveva voglia di imparare a farlo. E alla fine preferì morire che vivere abbandonando la nave.

Ma facciamo finta che per noi biellesi la nostra casa sia un po' come la nave di Novecento: il nostro rifugio dove, per le corrette misure restrittive del decreto governativo, siamo pressoché obbligati a rimanere per ora fino al 3 aprile prossimo. Una casa che può essere piccola, stile mono o bi locale, fino ad essere molto ampia e disposta su più piani con un giardino sottostante. Una casa con tanti libri riposti dentro agli scaffali, vecchi vinili, cd, dvd, fotografie e altrettanti oggetti che non ricordavamo nemmeno più di avere. Non dimentichiamoci mai che seppur ogni abitazione, di varie metrature, ha dei confini delimitati dai muri, noi che siamo individui che la abitano, abbiamo delle potenzialità infinite nel far passare il tempo in modo costruttivo al suo interno.

Diamo spazio alla nostra creatività: cuciniamo dolci, raccontiamoci storie, leggiamo quel famoso libro dimenticato da mesi, guardiamo un vecchio film in TV o una nuova serie su Netflix, scriviamo un racconto, pratichiamo delle meditazioni, se possiamo, scendiamo in giardino, curiamo i nostri fiori, pratichiamo esercizio fisico in casa, prendiamoci cura dei nostri amici animali domestici e non smettiamo mai di prenderci cura di noi stessi lasciandoci andare .

Ognuno nella propria casa, dove non ci sarà il via vai di persone che la animano, come nella nave-casa di Novecento, in alcuni casi si ritroverà solo, immerso in uno sconfinato viaggio introspettivo che gli chiarirà le idee su chi è veramente e su cosa vuole modificare nelle sua vita nel momento in cui potrà di nuovo liberamente uscire senza restrizione alcuna. Si, perché sarà possibile, non in tempi brevi ma rivedremo la luce in fondo al tunnel , anche se può apparire un concetto retorico. Ma questa volta, è auspicabile, avremo appreso una nuova lezione di senso civico, di rispetto verso gli altri e di consapevolezza di valori: quelli veri, quelli originari.