Università Popolare Biellese, lezioni online con UniedaTv

UPBeduca Università Popolare Biellese propone fra le sue iniziative online UniedaTv, un progetto spontaneo nato in questi giorni per rispondere alla chiusura delle sedi e alla conseguente battuta di arresto della partecipazione in aula da parte dei suoi allievi.

Il progetto, sviluppato da UNIEDA, associazione di tutte le Università Popolari italiane, permette di usufruire gratuitamente su un canale di youtube (www.youtube.com/uniedatv) di alcune lezioni registrate di molte Università Popolari compresa quella biellese.

Le aree tematiche della piattaforma, in continua evoluzione, sono: Storia, Storia dell’arte, Storia della musica, Letteratura, Filosofia, Psicologia per vincere lo stress, Cultura generale, Cultura e cronaca.

Ad oggi su UNIEDAV è visibile la lezione biellese “Cina, Confucio e Coronavirus” di Alberto Zola. Nella settimana scorsa a Biella sono stati attivati i primi corsi online di inglese a cui possono partecipare gli iscritti. I corsi nelle diverse sedi di UPBeduca riprenderanno sulla base delle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.