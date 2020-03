Smartworking per il personale Provincia di Biella. Per il pubblico, orario ridotto e precauzioni per l’accesso

In Provincia di Biella per la quasi totalità dipendenti risulta avviato fin da subito lo smart working. E' stata attuata velocemente ogni misura possibile per attivare il lavoro agile per tutto il personale che non è chiamato ad espletare le c.d. attività indifferibili (che continueranno ad essere effettuate dal personale “in presenza”). Tra le misure prese per diminuire rapidamente la presenza negli uffici, anche i congedi parentali e le ferie dell'anno precedente, fino ad esaurimento.

Questa modalità di lavoro da casa, in ogni caso, non impedisce di garantire i servizi ai cittadini che potranno sempre contattare gli uffici via telefono e mail presentando le loro istanze. Per il ricevimento del pubblico, la scelta di Provincia di Biella è per un afflusso contingentato e regolato, per le attività indifferibili, con orario di apertura limitato alle sole giornate del lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

Come si legge del Decreto del 17 marzo 2020, detto Cura Italia, “Fino alla data di cessazione di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni” (art. 83). Di conseguenza le amministrazioni si impegnano a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il tutti viene confermato dalle disposizioni del DPCM n. 34 del 31 marzo, recante "Ulteriori misure per la gestione e la prevenzione dell'emergenza".

Ma come ci si muove sul campo per ridurre, o limitare, effettivamente la presenza dei lavoratori, garantendo continuità alle attività dei vari servizi, in modo da essere pronti a riprendere ogni attività ordinaria e straordinaria al rientro dell’emergenza? Innanzitutto, come previsto dal decreto, e mentre ci si organizza al meglio per uno smartworking efficace, Provincia di Biella – come del resto le altre amministrazioni d’Italia – sta ricorrendo agli strumenti più “a portata di mano”, ovvero: ferie pregresse, congedi parentali, banca ore ecc.

Nel frattempo sono già operative molte postazioni in lavoro agile del personale provinciale. Gli informatici dell’ente lavorano senza sosta (ecco un esempio di attività "sul campo", al momento indifferibile) per adeguare le risorse dell’ente e dei lavoratori (il decreto prevede che l’attività di lavoro a distanza possa essere svolta anche da strumenti informatici di proprietà del lavoratore, ma qualche adeguamento o “settaggio” è pur sempre indispensabile). Le attività amministrative che prevedono il raccordo e la collaborazione con altri enti e istituzioni – la prassi, nel lavoro quotidiano dei servizi pubblici della PA – nel frattempo procedono grazie al largo utilizzo di piattaforme per le video chiamate e le videoconferenze che si avviano ad essere la modalità “normale” e non più l’eccezione, come fino a poco tempo fa. Per quanto riguarda il pubblico, valgono e sono ribadite e rafforzate le norme contenute del decreto #iorestoacasa, del 10 marzo, che prevedono gli spostamenti solo in casi specifici e di necessità.

Si rinnova e si raccomanda l’invito al gentile pubblico di privilegiare i canali telefonici per ogni tipo di richiesta o assistenza concernente l’attività lavorativa e di utilizzare la posta elettronica certificata per la trasmissione della documentazione. Per informazioni sui servizi e sulle attività degli uffici si può consultare il portale della Provincia di Biella www.provincia.biella.it Per contattare gli uffici è a disposizione, come sempre, il Centralino tel. 015 8480611 Per l'invio di documentazione via PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Qualora si rendesse indispensabile e necessario recarsi di persona presso gli uffici provinciali si invitano i cittadini a contattare l’ufficio di riferimento e a prendere appuntamento in forma individuale. Ogni comunicazione di interesse pubblico relativa al funzionamento degli uffici di Provincia di Biella sarà comunicata tempestivamente attraverso i nostri canali web: www.provincia.biella.it pagina Facebook ufficiale Provincia di Biella.