Occhieppo Superiore, in pensione il dottor Daniele Pezzo

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella informa la cittadinanza di Occhieppo Superiore che lunedì 30 marzo il medico del paese, il dottor Daniele Pezzo, cesserà il suo incarico di Medico di Medicina Generale per raggiunto pensionamento.

Vista l'emergenza COVID-19, il dottor Daniele Pezzo si è reso disponibile a consegnare i moduli di richiesta cambio del medico ai pazienti che incontrerà in questi giorni.

In alternativa, gli utenti potranno presentare tale richiesta agli sportelli dell'ASL (dove vengono rispettate tutte le misure di contenimento), oppure via mail scrivendo a diego.zanotti@aslbi.piemonte.it o patrizia.pezza@aslbi.piemonte.it. (in questo caso verrà data comunicazione via mail dell'avvenuto cambio e il tesserino cartaceo potrà essere ritirato ad un qualsiasi sportello alla fine dell'emergenza), oppure on line tramite le proprie credenziali collegandosi al seguente link: www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/642-cambio-medico-di-famiglia .