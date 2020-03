Muore di coronavirus un tecnico radiologo del Dipartimento di Medicina generale, i vertici di UniTo: "Ricordiamo il suo forte senso del dovere"

Primi sanitari vittime del coronavirus in Piemonte. Nell'Alessandrino è deceduto un medico di famiglia per oltre 30 anni medico sociale di una squadra locale di basket. A Torino è invece morto Francesco Moricca, tecnico radiologo del Dipartimento di Medicina generale, in servizio presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria della Città della Salute e della Scienza e docente presso UniTo.

"Con profondo dolore, il Rettore dell’Università degli Studi di Torino, la Prorettrice e la Direttrice Generale, insieme a tutta la comunità accademica, hanno appreso della perdita di Francesco", hanno scritto in una nota i vertici di UniTo. "Vogliamo qui ricordare con commozione la sua sensibilità umana e il suo forte senso del dovere, supportato da un'eccellente professionalità. A lui va tutta la nostra gratitudine e riconoscenza. L’Università si stringe alla famiglia per esprimere profonda vicinanza in questo momento così difficile".