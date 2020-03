Mottalciata, tutte le associazioni unite a sostegno degli Amici dell’Ospedale di Biella

Grande gesto di solidarietà a Mottalciata. Tutte le associazioni del paese, riunite solitamente per l’evento di Natale “Insieme sotto l’Albero”, si trovano stavolta uniti sotto l’albero della vita. Promotori Gli Amici di Fausto che alcuni giorni fa hanno lanciato la proposta, subito raccolta con entusiasmo dalle varie realtà locali, di dare il via ad una colletta solidale per sostenere l’Ospedale degli Infermi che, mai come in questo momento, necessita del supporto di tutti.

2400 euro: questa la cifra raccolta e interamente donata agli Amici dell’Ospedale di Biella per sostenere la struttura ospedaliera, tutto lo staff medico ed infermieristico e i degenti che stanno lottando tra la vita e la morte a causa del Covid-19.

Queste le associazioni donatrici: Gli Amici di Fausto, Pro Loco Mottalciata, Alpini gruppo di Mottalciata, Banda Musicale Mottalciata Castellengo, Coro Biellese La Campagnola, Centro Anziani, Genitori per lo Sport, Ass.ne Naz. Carabinieri sezione di Mottalciata, Confraternita del vino, Ass.ne Agricoltori Mottalciata, Poker d’Asu e Vademo.