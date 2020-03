Mezzana nei giorni del coronavirus, sindaco Serafia: “Nessun caso positivo in paese ma restiamo a casa” VIDEO

Come stanno affrontando l’emergenza coronavirus i diversi comuni del Biellese? Quali misure sono state adottate per contrastare le possibilità di contagio? E ancora, quale clima si respira in paese a fronte dei continui aggiornamenti in Regione e a Roma? Tutte queste domande e molte altre sono state rivolte al primo cittadino di Mezzana Mortigliengo Alfio Serafia che, in un’intervista video, ha fatto il punto della situazione in paese. “C’è preoccupazione ma la popolazione si sta comportando bene – spiega il sindaco – I cittadini rispettano le normative vigenti e al momento non abbiamo casi positivi al Covid-19”. E infine l’appello: “Continuiamo a stare a casa e ne verremo fuori”.