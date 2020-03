Messa del Vescovo Farinella all’Ospedale: vicino nella preghiera ai malati e ai medici

Vicini nella preghiera e nella carità agli ammalati, alle famiglie, agli operatori sanitari e a tutto il personale in prima linea nella lotta contro il virus. La Chiesa biellese, che ha annunciato pochi giorni fa il voto alla Madonna di Oropa e il dono di 25mila euro a favore dell’Ospedale e delle Missioni biellesi all’estero, sancirà domani con un gesto ulteriormente significativo tale vicinanza. Il vescovo, monsignor Roberto Farinella, d’intesa con le autorità sanitarie, si recherà domani, martedì 24 marzo, presso l’Ospedale e vi celebrerà la Santa Messa.

La celebrazione, secondo le disposizioni in vigore, avverrà alle 16 presso la cappella dell’Ospedale, sotto forma di messa senza popolo. Il Santuario di Oropa si unirà al gesto del Vescovo e della comunità diocesana inviando in Ospedale un’effigie della Vergine Nera. Al termine della messa, il Vescovo benedirà la statua che sarà affidata al cappellano dell’Ospedale, padre Piero Contenti, per essere posta stabilmente nei reparti del nosocomio in cui si combatte l’epidemia.

Per il trasporto della statua — una copia della Sacra Effigie — il Santuario ha chiesto e prontamente ottenuto la collaborazione del Sindaco di Biella. Sarà quindi un’auto della Protezione Civile — anch’essa in prima linea nell’emergenza — a effettuare il trasporto da Oropa sino all’Ospedale.