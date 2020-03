iorestoacasa, l’Accademia Perosi diventa Couch Concerts

Continuano le iniziative da parte della Fondazione Accademia Perosi per cercare di affrontare meglio tutti insieme questo periodo particolare dell’emergenza italiana per il Coronavirus.

"Non siamo in grado di riconvertire la musica classica in alcool, - dicono dall'Accademia - neppure gli spartiti in mascherine e questo ci rattrista. Non possiamo ancora sapere quale strada prenderà questo virus. Sappiamo però di avere un ruolo necessario per mantenere viva la cultura nel nostro paese. Per questo stiamo riprogrammando i concerti, riorganizzando i nostri corsi. Ma vogliamo fare di più affinché durante questa pausa, la musica classica possa continuare ad arrivare nelle vostre case".

Da oggi, martedì 24 marzo, al 3 aprile, tutti i martedì e i venerdì alle 18, la Stagione dell'Accademia Perosi arriverà in casa grazie alla rassegna digitale #CouchConcerts, una poltrona virtuale che, in questo momento di chiusura di teatri e sale da concerto, consentirà a tutti di vivere a portata di clic un’esperienza che altrimenti sarebbe negata.

#CouchConcerts è una selezione di video inediti di concerti eseguiti nelle scorse stagioni, di esibizioni di alcuni degli insegnanti e di alcuni studenti attraverso il canale YouTube e ai social network dell'Accademia. Tutti saranno preceduti da una piccola guida all'ascolto curata da giornalisti, musicologi e critici musicali. Un "miniZOOM" prima di ogni concerto virtuale, con curiosità legate agli interpreti e ai brani eseguiti.

Primo appuntamento stasera alle 18 con i Capricci di Paganini sintonizzandosi al link: https://www.youtube.com/watch?v=gyjUaesvLTI&feature=youtu.be&utm_source=&utm_medium=&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=

Per tutti gli aggiornamenti è possibile iscriversi alla newsletter della Fondazione Accademia Perosi su www.accademiaperosi.org o al canale YouTube - Accademia Perosi .