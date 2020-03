Coronavirus, oltre 50 denunce al giorno da parte delle forze dell'ordine. Nuova autocertificazione da scaricare

Oltre 150 denunce nei soli giorni di sabato, domenica e lunedì sono state fatte da Carabinieri e Polizia sulle strade del Biellese. Sembra incredibile ma questo dato è allarmante alla luce delle restrizioni dell'ultimo decreto ministeriale. Tutti i giorni continuano i controlli stradali per l'attività di contrasto ad eventuali violazioni in merito al DPCM 8 marzo 2020 e successive modifiche. Le operazioni dei Carabinieri si sono concentrate sugli accessi in ingresso al territorio, con l’acquisizione delle relative autocertificazioni. E così anche per le pattuglie della Polizia. Ma la gente non ne vuol proprio sapere di stare a casa.

Autocertificazione. Alla luce dei dati in entrata al Ministero sulle violazioni dell'articolo 650 è stato stilato un nuovo modulo per gli spostamenti durante l'emergenza Coronavirus. Lo prevede una circolare inviata ai prefetti dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, alla luce del nuovo decreto del presidente del Consiglio pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale e contenente ulteriori misure contro la diffusione del Covid 19.

Rispetto al modulo precedente ci sono nuove aggiunte. Oltre alla dichiarazione di non esser sottoposto a quarantena e di non essere risultato positivo al Covid 19, bisogna indicare l'indirizzo di partenza e quello di arrivo dello spostamento. Nel nuovo modulo il dichiarante deve indicare oltre alla residenza anche il domicilio. Per quanto riguarda i motivi dello spostamenti, rimangono le "comprovate esigenze lavorative", i "motivi di salute" e la "situazione di necessità" mentre la voce "assoluta urgenza" sostituisce quella del "rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza", in quanto viene recepito il dpcm del 22 marzo che vieta i trasferimenti da un Comune all'altro.

Sanzioni. E' in arrivo un giro di vite anche sulle multe. Già in giornata il consiglio dei Ministri potrebbe approvare il decreto che inasprirebbe le sanzioni per coloro che violano la legge. Si parla di una sanzione amministrativa intorno ai 2.000 euro.

SCARICA IL MODELLO PER L'AUTOCERTIFICAZIONE -CLICCA QUI-