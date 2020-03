Coronavirus, non solo code: prima di entrare al supermercato si misura la febbre

"Cerchiamo di offrire un servizio performante salvaguardando la salute nostra e quella dei clienti". Al supermercato Il Gigante di Gaglianico già dal giorno dopo la pubblicazione dell'ultimo decreto del Premier Conte sull'emergenza Coronavirus, è stata applicata la norma, non ancora obbligatoria in Piemonte ma in Lombardia sì: "All'entrata del market -commenta il direttore Michele Centonze- c'è un operatore che misura la febbre alla clientela".

La febbre viene misurata con termometro frontale ai cancelletti d'entrata: se il cliente risulta essere sotto i 37,5 gradi può accedere e fare la spesa. Nel caso contrario gli viene consigliato di rivolgersi ad un medico e viene rispedito a casa. Ad oggi tutti i clienti sono risultati regolari. "Il nostro ufficio prevenzione si è attivato immediatamente già da domenica mattina -prosegue Centonze- proprio a tutela del consumatore, del nostro personale e di tutti i cittadini. Fin dai primi giorni di emergenza Covid 19 i nostri dipendenti sono stati dotati di mascherine, gel disinfettante e davanti alle casse è stato posto un plexiglass a tutela della cassiera".