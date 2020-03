Coronavirus, Corradino annuncia sui social: “In arrivo mascherine a Biella” VIDEO

“È in arrivo una grossa fornitura di mascherine e domani saranno probabilmente anche a Biella. Man mano, le distribuiremo a tutti coloro che ne faranno richiesta, o che ne hanno necessità”. Ad annunciarlo nel consueto aggiornamento con la popolazione sui numeri del coronavirus in provincia il sindaco di Biella Claudio Corradino che, anche questa sera, ha fatto il punto della situazione. “Oggi siamo oltre 300 contagiati ma aumentano in maniera notevole i guariti o coloro che stanno passando la fase di crisi – sottolinea - Ci sono parecchi ricoverati e in rianimazione ci sono una decina di persone. Cerchiamo di tenere i buoni comportamenti degli ultimi giorni. Rimaniamo a casa e se vediamo gente in giro non sostituiamoci alle forze dell’ordine facendo i giudici o insultando le persone dai balconi”.