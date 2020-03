Coronavirus, colloquio telefonico tra il Ministro Lucia Azzolina e il Commissario europeo Mariya Gabriel

Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha ricevuto oggi la telefonata dal Commissario europeo per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e Gioventù Mariya Gabriel. Il Commissario ha confermato il sostegno della Commissione europea all’Italia per la difficile situazione e la piena disponibilità a fornire ogni possibile assistenza. Ha poi chiesto un aggiornamento sulla situazione, con particolare riferimento alla didattica a distanza e alla reazione del mondo della scuola all’emergenza.

“Ringrazio la Commissaria Mariya Gabriel - ha dichiarato la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina- nel corso della telefonata ho avuto modo di descrivere l’impegno del nostro Paese in queste settimane sul fronte dell’istruzione, le difficoltà che inevitabilmente ci sono, ma anche le misure adottate dal Governo con lo stanziamento di 85 milioni di euro per il potenziamento della didattica a distanza. La Commissione avvierà una ricognizione delle esigenze dei vari Paesi per offrire il proprio supporto. Occorre fare rete. Il nostro Paese non è solo”.