Coronavirus, Bessone e Scicolone lanciano allarme: “Animale domestico è supporto. Non credete a fake news abbandonandoli” VIDEO

Come gestire la gestione domestica dei propri animali da compagnia nei giorni dell’emergenza coronavirus. Ne abbiamo parlato in collegamento con l’assessore del comune di Biella Gabriella Bessone e il presidente dell’associazione Legami di Cuore Alberto Scicolone. “L’assessorato alla Tutela degli Animali della città, grazie al supporto del Punto Animal Friendly e l’opera coordinata di alcuni residenti volontari, si occuperà di garantire il buon governo degli animali d'affezione di anziani e persone immobilizzate – spiegano – Inoltre, l’associazione si farà carico di aiutare nell’acquisto di alimenti e farmaci veterinari tutte le persone in gravi difficoltà economiche dimostrabili”.

E sulle fake news, circolate in questi giorni sui social determinando molti casi di abbandono dei propri amici a quattro zampe: “Sono un buon supporto in questo periodo – Al momento non vi è alcuna evidenza scientifica che gli animali domestici possano contrarre e trasmettere il Covid-19 agli esseri umani, come già ripetuto dal Ministero della Salute e dall’Oms. Non date retta a queste notizie”.