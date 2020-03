Coronavirus, Azzolina partecipa a riunione Ministri Unesco

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha partecipato, ieri, alla riunione in video conferenza del Gruppo Ministeriale dell’Unesco sull’impatto del COVID-19 nel settore dell’istruzione. L’incontro è stato aperto dal Direttore Generale Unesco Audrey Azoulay e presieduto dal Direttore Aggiunto per l’Istruzione, Stefania Giannini.

I Ministri hanno esaminato le differenti misure adottate nel campo dell’istruzione, con particolare riferimento al ricorso all’insegnamento a distanza per garantire il proseguimento dell’attività didattica, prestando particolare attenzione al supporto agli insegnanti, studenti e genitori. In conclusione di riunione, il Direttore Giannini ha preannunciato che l’UNESCO lancerà nei prossimi giorni l’iniziativa - vista con favore dall’Italia - denominata “Global Covid-19 Education Coalition”, ossia la definizione di una strategia comune dei Paesi UNESCO per consentire ai sistemi educativi nazionali di superare l’emergenza Covid-19.