Banca Sella, succursali aperte su appuntamento per le operazioni urgenti e necessarie

Per contribuire a ridurre gli spostamenti e tutelare la salute di clienti e dipendenti, le succursali di Banca Sella dal 24 marzo al 3 aprile sono aperte su appuntamento. La banca, dunque, garantisce la piena operatività dei servizi bancari e finanziari ai clienti, sia attraverso la rete delle succursali, per le operazioni necessarie e urgenti, sia incentivando il ricorso ai canali digitali.

In particolare i clienti hanno a disposizione l’App Sella e l’internet banking per operare in autonomia via smartphone o computer 24 ore su 24. In caso di necessità, inoltre, il servizio di assistenza della banca offre supporto via mail, chat e telefono.

Restano inoltre operativi gli sportelli self all’esterno delle succursali che permettono, tra le altre operazioni, di prelevare e versare contanti e verificare saldo e movimenti del proprio conto. I recapiti telefonici e gli orari di apertura delle succursali di Banca Sella sono disponibili sul sito www.sella.it nella sezione "Dove siamo".