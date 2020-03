A Biella servizio Taxi Over 65 per chi deve ritirare la pensione in posta o banca

In vista del pagamento delle pensioni da parte dell’Inps (a partire da giovedì 26 marzo) e per agevolare chi deve recarsi per il ritiro all’ufficio postale o in un istituto di credito è attivo il servizio Taxi dedicato agli Over 65 per questa necessità. Per chi è residente a Biella e deve spostarsi dalle frazioni, o anche da una zona all’altra della città, c’è in vigore la tariffa comunale al costo di 7 euro andata e ritorno. L’iniziativa è figlia di un accordo tra l’assessorato alle Attività Economiche della Città di Biella e i tassisti della città. Per prenotare il servizio, le persone Over 65 possono telefonare ai numeri 015.8493419 e 333.2667254.

Complice il diffondersi del Coronavirus, anche gli sportelli degli uffici postali hanno subito delle modifiche di aperture e orari. Inoltre è in vigore un ordine di pagamento delle pensioni a scaglioni. Per fornire un servizio informativo alla cittadinanza, la direzione di Poste Italiane ha inoltrato al Comune di Biella il nuovo piano organizzativo.

In città sono aperte tre filiali: Poste Centrali di via Pietro Micca, Biella 1 di piazza San Paolo (Stazione) e succursale Biella 3 di via Carlo Antonio Coda (Chiavazza). Sono chiuse all’utenza le filiali di via Lombardia, via Ivrea, Vaglio, Cossila e Favaro. L’orario al pubblico è rimodulato dalle 8,20 alle 13,35 (sabato fino alle 12,35). Questo l’ordine di pagamento delle pensioni (per lettera alfabetica del cognome) alle Poste Centrali: A-B giovedì 26 marzo, C-D venerdì 27 marzo, E-K sabato 28 marzo, L-O lunedì 30 marzo, P-R martedì 31 marzo, S-Z mercoledì 1 aprile. Questo l’ordine alle Poste di Biella 1 San Paolo (Stazione): A-D giovedì 26 marzo, E-O sabato 28 marzo, P-Z martedì 31 marzo. Questo l’ordine alle Poste di Biella 3 via Coda (Chiavazza): A-D venerdì 27 marzo, E-O lunedì 30 marzo, P-Z mercoledì 1 aprile.

La Protezione Civile della Città di Biella, con due volontari per ufficio postale, aiuterà gli anziani per accedere agli uffici e per evitare assembramenti. Dice l’assessore alle Attività Economiche Barbara Greggio: “In accordo con i tassisti della città e dopo un confronto con la dirigenza di Poste Italiane viene dedicato un servizio Taxi di andata e ritorno per gli Over 65 alla tariffa di 7 euro specifica per questo momento di emergenza. Essendoci diverse succursali chiuse può essere un servizio utile alla cittadinanza. Sappiamo che la chiusura degli uffici postali, specialmente per chi è più anziano, può essere un disagio: ringraziamo la direzione di Poste per aver comunicato nei dettagli la nuova riorganizzazione in maniera tale da creare meno disguidi possibili ai nostri cittadini”.

Dice il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Giacomo Moscarola: “La chiusura di molti uffici, in un momento di emergenza, è un disagio per tutti i cittadini e soprattutto per gli anziani. Ringrazio i volontari della Protezione civile che ancora una volta rispondono presente, con la loro disponibilità, per fare in modo che tutto possa svolgersi senza creare ingiustificati assembramenti”.