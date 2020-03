Mutande assorbenti per donna e uomo: ecco perché sceglierle

Le mutande assorbenti per uomo e donna sono dei prodotti usa e getta, utili contro l’incontinenza.

L'incontinenza è un problema che affligge diverse persone, ma fortunatamente esistono delle soluzioni efficaci che permettono di affrontare questa condizione con meno stress e disagi.

Grazie ai progressi tecnologici e scientifici degli ultimi anni, sono nati prodotti dai costi accessibili che si rivelano dei validi alleati contro le perdite urinarie (e in certi casi anche fecali), come le già menzionate mutande monouso assorbenti.

In particolare, quelle del brand Molicare si rivelano accessori molto comodi da indossare, e offrono un’ottima capacità di contenimento e di protezione dalle irritazioni.

Caratteristiche principali delle mutande usa e getta assorbenti Molicare

Le mutande assorbenti usa e getta del brand Molicare, studiate per i problemi di incontinenza, si rivelano delle ottime alleate, per via delle loro seguenti caratteristiche:

Sono facili da indossare: si mettono come delle mutande vere e proprie.

Sono molto sottili, al punto che quando vengono utilizzate sembra che si indossi la propria biancheria intima.

Vengono realizzate con un tessuto traspirante (che consente il ricambio dell’aria), di ottima qualità.

Hanno una fascia elastica con saldature laterali, per consentire il miglior adattamento al corpo di chi le indossa.

Degno di nota è anche il fatto che possono essere scelte proprio in base alle specifiche esigenze di ogni persona, visto che sono disponibili in diverse varianti, anche a seconda dell'entità del problema di incontinenza di ciascuno.

Le diverse linee di mutande monouso assorbenti Molicare

Il brand Molicare propone diverse linee di mutande assorbenti usa e getta.

Per quanto riguarda i prodotti della linea MoliCare Lady Pants, sono pensati in modo specifico per le donne.

La loro parte assorbente si compone di un fluff di cellulosa molto morbido, e di polimeri con elevata assorbenza, che bloccano i liquidi anche se la parte assorbente viene schiacciata (per esempio, quando chi indossa il prodotto si siede).

La parte a contatto con la pelle è invece formata da particolari fibre in cellulosa, che aiuta a contrastare le irritazioni alla cute dovute alle perdite.

Si indossano come un comune slip, e quando devono essere rimosse è sufficiente strappare le loro bande laterali e quindi sfilarli.

Le caratteristiche appena descritte in fatto di materiali, facilità nell’indossarli, affidabilità in termini di assorbenza e di contrasto alle irritazioni, le si ritrovano anche in Molicare Men Pants. In quest’ultimo caso però, si tratta di una linea di mutande monouso assorbenti specifiche per gli uomini.

Come i prodotti delle due linee precedenti, anche le mutandine assorbenti unisex usa e getta MoliCare Premium Mobile si caratterizzano per avere una parte assorbente composta da un morbido fluff di cellulosa e polimeri con alta assorbenza, e una parte destinata al contatto con la pelle realizzata da speciali fibre in cellulosa.

Anch’esse, inoltre, si indossano facilmente, assorbono in modo efficace e soddisfacente, e contrastano le possibili irritazioni.

Non solo: merita di essere menzionato anche il fatto che le mutandine assorbenti Molicare Premium Mobile dispongono di un comodo indicatore a tacche: quando pure la loro ultima tacca scompare, vuol dire che il prodotto è da sostituire.