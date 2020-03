Taglia la pianta nella proprietà del vicino. Scatta la lite

Bisogna restare a casa ma questo non impedisce di poter effettuare alcuni lavoretti in giardino, per tutti coloro che hanno questa fortuna. Nonostante il periodo d'emergenza Coronavirus però, ci si può imbattere in litigate. E' successo infatti a Zubiena, in Valle Elvo, quando un proprietario di un terreno, nella giornata di lunedì 23 marzo, ha tagliato un albero nella proprietà del vicino confinante.

E' scattata la lite alla quale hanno dovuto porre fine le forze dell'ordine intervenute nel giro di breve tempo. Questa comunque è l'ennesima diatriba tra i due biellesi che sarebbero per vie legale già da molto tempo.