Cossato, cantieri per over 58: proroga delle domande

La data di presentazione delle domande valevoli per il bando relativo ai cantieri di lavoro per persone disoccupate con più di 58 anni è stata prorogata al prossimo 11 maggio, entro le 12.

La Città di Cossato ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione di un cantiere di lavoro “OVER 58” con l'impiego temporaneo e straordinario complessivo di 4 disoccupati. In attuazione di quanto disposto con atto deliberativo di Giunta Comunale, viene adottato il seguente Bando relativo al sotto elencato progetto: “EVERgreen”. Per tale Cantiere è previsto l’impiego di 4 persone disoccupate in possesso di idoneità allo svolgimento delle attività previste nell’ambito del progetto di cantiere approvato.

La durata del Cantiere è di 260 giornate lavorative (20 ore settimanali su 5 giornate lavorative) presso il Settore Area Tecnica e Servizi al Territorio – Ufficio Ambiente. Descrizione delle attività da realizzare.

Le attività svolte sono prioritariamente le seguenti:

-manutenzione del patrimonio comunale: semplici interventi di ripristino murature, stuccature e tinteggiature di pareti e recinzioni, affiancamento agli operai del Comune per attività più complesse e per attività di carico/scarico, movimentazione mobili e attrezzature;

- manutenzione del verde pubblico: cura di alcune aree definite che potranno essere assegnate ai cantieristi;

- manutenzione straordinaria degli arredi pubblici;

- interventi di igiene urbana;

- assistenza al personale comunale ed al personale incaricato dal gestore del servizio rifiuti (Seab Spa) nella distribuzione di sacchi per la raccolta differenziata.

Per ulteriori dettagli clicca qui e per informazioni si può telefonare a: - Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cossato ai seguenti numeri: 0159893507 / 0159893510. Il bando e il modulo della domanda del Cantiere sono disponibili sul sito internet del Comune.