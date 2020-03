Da Selecar un team specializzato per la vendita auto on line

"Noi non ci fermiamo qui: restiamo in contatto on line " è lo slogan con cui Selecar, concessionaria Audi e Volkswagen di Biella-Gaglianico, promuove il suo servizio di consulenza tramite chiamate skype, whatsapp, facetime, videocall, a cui risponderà un team specializzato di consulenti per ogni tipo di informazione, preventivi e configurazione della vettura insieme al cliente.

"In questo periodo di emergenza sanitaria, - dichiara lo staff di Selecar - la nostra azienda vuole tutelare clienti e dipendenti e, nonostante ciò, mantenere operatività con questo servizio di consulenza on line".

I dati degli analisti di marketing danno ragione a Selecar, in quanto, nell’ultima settimana di febbraio, il trend degli acquisti di prodotti di largo consumo on line è aumentato dell’81 per cento, circa il 30 per cento in più rispetto alla settimana precedente. Questo dato apre un'opportunità per il mercato dell’auto, che, secondo quanto rileva l’Associazione delle Case Automobilistiche Estere, negli ultimi due mesi ha già subìto una flessione importante, e che potrebbe subire pesanti impatti dalla crisi-coronavisurs.

I tempi per l’ecommerce automobilistico sono quindi maturi, tenuto conto che i clienti del settore sono esperti. MotorK, azienda digitale europea che aiuta l’industria automobilistica ad aumentare il proprio business, rileva che un europeo su due è pronto ad acquistare l’auto online se il processo d’acquisto è sufficientemente supportato da foto e video in grado di sopperire alla visita reale. Dati confermati anche in questo inizio di 2020: Audiweb accerta che a gennaio gli utenti unici che hanno consultato almeno un sito di case automobilistiche, di accessori, oppure siti di informazione specializzati hanno sfiorato i 19 milioni.

Il team specializzato di consulenti Selecar vi aspetta, chiamando tramite skype, whatsapp, facetime, videocall ai numeri 3404087748, 3386030016, 3404087748 (Fabrizio Avondo, venditore di riferimento Audi), 3339937075 (Federico Peracino, venditore di riferimento Volkswagen).

Inoltre, le officine Selecar continuano a gestire le emergenze nelle sedi di Biella-Gaglianico (3358307113), Novara (3351207443), Vercelli (3358307113), Vigevano (3385769924), Pavia (3351207443).