"Pericolo, scala contaggiata", il simpatico messaggio apparso in un condominio di Biella

Sulla scia di una famosa trasmissione televisiva, in un condominio di Biella è apparsa con molta leggerezza la scritta "Pericolo, la scala a contaggiata per coronavirus". Un cartello che ha suscitato ilarità tra i presenti e tra coloro che lo hanno ricevuto tramite WhatsApp. In ogni caso, ci hanno assicurato che non c'è nessuno di positivo né in quel palazzo né in quella scala.