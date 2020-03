Fondo Maria Bianco, atto di generosità per gli Amici dell’Ospedale

Prosegue la campagna solidale delle associazioni biellesi a favore del nostro ospedale. Nei giorni scorsi, il Fondo di solidarietà sociale ''Maria Bianco'' di Cossato ha erogato un contributo di 1.000 euro agli Amici dell'ospedale di Biella per l'acquisto di mascherine e di altre eventuali attrezzature protettive per il personale medico e paramedico dell'ospedale di Ponderano per combattere il contagio da Covid-19.