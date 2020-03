Fondazione Fila Museum, donazione di 83mila euro per l’Ospedale

Nell’ambito dell’emergenza coronavirus che ha colpito l’Italia Gene Yoon, presidente FILA e presidente Fondazione FILA Museum, ha voluto ribadire la sua vicinanza a Biella e questa volta con un gesto estremamente concreto: ha, infatti, donato 83.000 euro per l’acquisto di 5 postazioni letto con bilancia accessoriati per degenza per il reparto di terapia intensiva del nuovo ospedale di Biella.

Le postazioni sono state ordinate immediatamente dall’associazione Amici dell’Ospedale di Biella Onlus che si sta occupando delle forniture necessarie per superare l’emergenza Coronavirus e arriveranno nelle prossime settimane.