Cosrab, chiusura al pubblico degli Ecocentri

Il COSRAB comunica la chiusura al pubblico dei centri di raccolta di Biella, Cossato, Pray, Trivero, Mongrando, Cerrione e Viverone fino al 3 aprile 2020 (o comunque fino al termine dell’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19).

Il trasporto dei propri rifiuti urbani non rientra infatti fra le comprovate motivazioni, indifferibili o urgenti, che consentano lo spostamento delle persone, alla luce dei provvedimenti governativi per il contenimento del Coronavirus. Peraltro, nel conferire i propri rifiuti all'Ecocentro, sono previsti contatti diretti da parte dell'utenza non gestibili in modalità sicure per i soggetti interessati.

L’accesso sarà consentito per le sole utenze non domestiche unicamente presso il centro di raccolta di Biella, da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30.