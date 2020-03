Coronavirus. Pichetto (Fi): “Ricorso al Mes è importante soluzione per nostra economia”

“La proposta di Forza Italia, fatta propria anche dal presidente Conte, di utilizzo del fondo cosiddetto Mes-Meccanismo Europeo di Stabilita o anche Fondo salva stati è una delle soluzioni importati per la nostra economia e che può consentire di tutelare il nostro apparato produttivo” . Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, capogruppo in Commissione Bilancio e responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.

“La situazione creatasi con la pandemia Coronavirus è drammatica sotto l’aspetto sanitario, sociale ed economico – sottolinea il senatore biellese - Mentre si interviene sul fronte sanitario chi governa ha il dovere di guardare al dopo e quindi di salvaguardare il nostro sistema produttivo e mantenere il livello dei consumi. Per questo motivo è fondamentale aumentare la circolazione monetaria con l’utilizzo di ogni strumento utile. Da parte di Forza Italia c’è l’impegno a collaborare attraverso proposte serie e concrete per affrontare l’emergenza e riteniamo che quella riguardante il ricorso al Mes vada in questo senso”.