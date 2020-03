Coronavirus, Coldiretti: “Anche a Biella arriva la spesa a domicilio con Campagna Amica”

Ortaggi, frutta, miele, riso, salumi, formaggi, carne, confetture, composte e tisane. Una spesa completa quella che offrono in questo momento di bisogno gli agricoltori di Campagna Amica delle province di Vercelli e Biella, che si sono messi a disposizione con consegne a domicilio per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori di fronte all’emergenza Coronavirus che sta profondamente cambiando le abitudini di acquisto.

“Anche nelle province di Vercelli e Biella molte aziende si sono attivate per offrire il servizio a domicilio e quindi la possibilità di prenotare e farsi recapitare direttamente a casa la spesa, nel pieno rispetto delle norme sanitarie in atto– spiega Paolo Dellarole presidente di Coldiretti Vercelli - Biella -. “Sulla scia di #MangiaItaliano, il servizio è utile soprattutto per chi ha maggiore difficoltà ad uscire e garantisce il fabbisogno alimentare settimanale con prodotti locali, di qualità e a km0, con l’idea di sostenersi a vicenda: nonostante tutto, la natura non si ferma e il lavoro dei nostri agricoltori continua a fornire tutte le grandi eccellenze per le quali siamo conosciuti nel mondo. E’ importante che anche supermercati, ipermercati e discount aderiscano alla campagna di mobilitazione #MangiaItaliano con atti concreti, privilegiando negli approvvigionamenti sugli scaffali i prodotti del nostro territorio per fermare le speculazioni in atto sulla domanda di prodotti agricoli e alimentari”.

Sul sito di Coldiretti Vercelli - Biella e sulla pagina Facebook è possibile trovare tutte le informazioni e le locandine, per la spesa a domicilio con le aziende che aderiscono ed i loro riferimenti per poterle contattare. L’elenco può essere aggiornato man mano che altre aziende dovessero eventualmente attivare il servizio. Inoltre, Coldiretti Vercelli - Biella segnala che gli chef contadini di Campagna Amica hanno creato una serie di tutorial on line a disposizione di tutti sul sito www.campagnamica.it dove spiegano trucchi e segreti della pasta e dei dolci fatti in casa e molte altre ricette tipiche dei nostri territori.