Coronavirus, assessore Icardi: "I casi stanno rallentando". Le tabelle di positivi e decessi per età

I casi stanno rallentando. L’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, ha rilevato che "siamo si fronte ad un rallentamento progressivo del numero dei casi che fa ben sperare. All'inizio dell'emergenza il raddoppio dei contagi era a 2,2 giorni, oggi siamo a 5,1 giorni. Se i dati proseguiranno in questo senso inizieremo a vedere la luce. L'importante è, per quanto difficile e noioso, rimanere a casa e limitare ogni genere di interazione sociale".

Le tabelle di Biella. Al 22 marzo sono 263 le persone risultate positive al Covid 19 distribuite così per fascia d'età: da 0-9 anni 0,5%, da 10 a 19 anni 0,3%, da 20 a 39 anni 10,3%, da 40 a 59 anni 32,5%, da 60 a 79 anni 37,7%, da 80 in su 18,7%. I decessi fino al 22 marzo a Biella sono 32 così ripartiti: 1 dai 20 ai 39 anni, 1 dai 40 ai 59 anni, 11 dai 60 ai 79 anni e 19 dagli 80 anni in su.

Ecco le slides presentate dall'assessore regionale nella conferenza stampa di poco fa, trasmessa in diretta facebook sulla pagina della Regione Piemonte.